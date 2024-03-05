Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “turuncu kod” uyarısında bulunduğu Antalya’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Kaleiçi Yat Limanı’nda dev dalgalar oluşurken, Alanya’da denizde hortum oluştu. Kaş ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını - 1

Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün “turuncu kod” uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını - 2

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kaleiçi Yat Limanı’nda ve Konyaaltı Sahili’nde ise fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu.
Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını - 3

Valilik’ten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını - 4

Öte yandan Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde denizde hortum oluştu.

Kaş ilçesinin Çayköy Mahallesi’nde ise yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını - 5

Bölgede olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını - 6
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