Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün “turuncu kod” uyarısında bulunduğu Antalya’da sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Kaleiçi Yat Limanı’nda dev dalgalar oluşurken, Alanya’da denizde hortum oluştu. Kaş ilçesinde ise yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Bölgedeki olumsuz hava koşullarının gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.
Antalya’da sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün “turuncu kod” uyarısında bulunduğu kentte öğleden sonra kuvvetli yağış ve fırtına başladı.