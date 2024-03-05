Antalya’yı fırtına vurdu: Denizde hortum, karada yıldırım düşmesi sonucu orman yangını

Valilik’ten yapılan açıklamada, kentin doğu ilçeleri Aksu, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’da çok kuvvetli yer yer şiddetli yağış beklendiği bildirildi.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu ve hortum oluşma riskine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.