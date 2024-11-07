Antep fıstığına Dubai çikolatası etkisi: Fiyatı 450 TL'yi geçti
Dubai çikolatası yoğun talep görüyor. Gaziantep ve çevresinde fıstık satışı yapan esnaf, Dubai çikolatasına olan talebin fıstık fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Fıstığın kilosu, 200 TL'den 450 TL'ye yükseldi.
Son dönemde Türkiye'de popüler hale gelen Dubai çikolatası, Antep fıstığı, kadayıf ve çikolata gibi özel malzemelerle hazırlanarak tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
Özellikle sosyal medya aracılığıyla yaygınlaşan bu ürün, hem lezzeti hem de şık sunumuyla öne çıkıyor. Bu popülerlik aynı zamanda Antep fıstığı fiyatlarının yükselmesine de sebep oldu.
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