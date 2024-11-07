Antep fıstığına Dubai çikolatası etkisi: Fiyatı 450 TL'yi geçti

"BAKLAVACILAR DUBAİ ÇİKOLATASI YAPMAYA BAŞLADI"

Baklavacıların da Dubai çikolatası yaptığını söyleyen Akay, "Baklavacılar Dubai çikolatası yapmaya başladı. Çünkü şu an popüler durumda olduğu için hemen hemen herkes Dubai çikolatası yapıyor.

Fıstık neye katılırsa o ürün kalite kazanır. Dubai çikolatası şu an 250 TL ile 500 TL arasında değişiyor." diye konuştu.