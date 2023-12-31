Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldü. 2019 yılından bu yana antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın ilaçları bittiği için hastaneye sevk edildiği, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 1

Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat, 29 Aralık Cuma günü Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 2

Polat’ın 2019 yılından bu yana kullandığı antidepresan ilacının bittiği için hastaneye sevk edildiği öğrenildi.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 3

Polat, yapılan tetkiklerin ardından Silivri’deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 4

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 5

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 6

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 7

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü - 8

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16’sı tutuklanmıştı.

Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman’a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.
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