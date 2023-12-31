Antidepresan ilacı biten Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne götürüldü
Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine götürüldü. 2019 yılından bu yana antidepresan ilaç kullandığı öğrenilen Dilan Polat’ın ilaçları bittiği için hastaneye sevk edildiği, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürüldüğü öğrenildi.
Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi bir dizi suçlamayla tutuklanan Dilan Polat, 29 Aralık Cuma günü Bakırköy’deki Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.