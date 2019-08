'Antik gemi' Abora İstanbul'da

Türkiye'nin antik dönemden itibaren çok önemli gelişmelerin merkezi olduğunu ifade eden Görlitz, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya ticaret yolları üzerinde ve medeniyetlerin kesişim noktası olarak her zaman önemliydi. Türkiye aslında o dönem her şeyin merkeziydi. Kuzey ve güneyin kesişim noktası da yine bu coğrafyaydı. Bu sebeple İstanbul ve Çanakkale tarihi açıdan olduğu gibi bizim rotamızda da kritik bir öneme sahip ve Türkiye bu önemi her zaman koruyacak. Göbeklitepe de bu coğrafyada yaşanan medeniyetin ne kadar eski olduğunu, Mısır'dan bile çok daha eski zamanlara dayanan teknik gelişmelerin merkezi olduğunun bir kanıtı."