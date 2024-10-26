Antik miras yaşatılıyor: Lezzeti ve aromasıyla yoğun ilgi görüyor

Bölgenin iklim ve toprak yapısının üzüme ayrı bir lezzet verdiğini, sabahları oluşan çiyin dahi üzüm kalitesini etkilediğini vurgulayan Tok, pekmezi için yetiştirilen nazik üzümünün, bir tanesinden 200 damlaya yakın su çıkmasıyla diğer türlere göre farklılaştığını dile getirdi.



Mahalle muhtarı Cengiz Özcan da ata yadigarı üzümcülüğü gelecek nesillere aktarmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Çeyiz sandıklarından çıkan üzüm çekirdeklerini kendi imkanlarıyla çeşitlendirdiklerini ve bu üzümlerin ıslah edilmesini istediklerini belirten Özcan, "Çocuklarımız da torunlarımız da bunları görsün, devam ettirsin diye bin yıllık üzüm ırklarımızın yaşatılmasını istiyoruz. Biz atalardan gelen üzümlerimizin ıslahını bağ bağ aşılama yöntemiyle yaptık. Çeşitlerimizi daha da ilerletmeye çalışıyoruz. Birisinin bağında bir çeşit üzüm gördük mü hepimiz köy olarak paylaşıyoruz. Ancak bunun bilimsel yöntemlerle ilerlemesi gerekiyor." dedi.