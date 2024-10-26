Antik miras yaşatılıyor: Lezzeti ve aromasıyla yoğun ilgi görüyor
Bağcılık kültürüne ilişkin çok sayıda antik buluntunun saptandığı Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yerel çeşitlerde bağcılığa devam eden üreticiler, geçmişten gelen bu mirası geleceğe aktarabilmek için ıslah çalışmalarına ağırlık verilmesini istiyor.
Antik çağda Kazanos Vadisi olarak adlandırılan bölgede Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümünün yürüttüğü yüzey araştırmalarında bağcılık ve üzüm kültürüne ilişkin çok sayıda kabartma bulundu.
Bölgede antik çağlardan bu yana ilgi gören bağcılık, vadideki 300 haneli Avşar Mahallesi'nin de ana geçim kaynağı olmaya devam ediyor.