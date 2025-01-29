Antika pazarında bulduğu 60 yıllık mektupların sahibini arıyor

''DÖNEM AÇISINDAN İLGİNÇ DETAYLAR YER ALIYOR''
Mektupta ise o dönemleri anlatan şeylerin yazdığını ifade ederek mektubun içeriğinden de kısa bir şekilde bahseden Topal, şunları söyledi:
"Mektubun içerikleri dönemi yansıtan şeylerle dolu. Hem çok hoş hem de genel yapıyı öğrenmek açısından önemli. Mesela fotoğraf makinesi yokmuş, o yüzden aileye fotoğraf yollayamamışlar. Bir arkadaşından makine alacakmış, ondan sonra fotoğraf yollayabilecekmiş. Diplomatımız 860 dolar maaş alıyormuş. Bir ev tutmuş. Çok güzel bir ev diye bahsediyor. 2 yatak odalı, 2 banyolu ve oldukça geniş. Onun kirası da 180 dolar civarındaymış. Öyle arabalar varmış. 'Eski klasikler bize pek uymadı. Onun yerine gittik, Volkswagen aldık' diyor. Hatta 'arkadaşlarımızla görüştük, onlar da Volkswagen aldı' diyor. Yani dönem açısından da ilginç şeyler. Birkaç yere gezmeye gitmişler. Müthiş gelmiş, çok farklı şeyler yaşamışlar, onları anlatıyorlar.
Şimdinin sosyal medya durumlarını, orada mektuplarda gördük yani. Bizim için o kısmı da çok güzel oldu. Ben aldığımda mektuplar açık değildi aslında. Sadece üst üste hepsi bir poşet içerisindeydi. Biz tabii ki bilgiyi görmek açısından nereden olduğunu bilemedik. Tam olarak onun için açtım zaten. Onun üzerinden buraya kadar geldik. En son mektup 1963 yılında yollanmış. Son iki tanesi. Mektuplar da çok güzel. Zarfı açınca zarf aynı zamanda mektup kağıdı. Yani dönem için harika bir çalışma. Artık mektup göremediğimiz için mesajlar çıktığından şu ayrıntı bile olayın ne kadar güzel olduğunu gösteriyor bize.''