Antalya'da film gibi kripto para hırsızlığı: Yüzünü telefona okutup hesaba girdiler
13.02.2026 12:10
Son Güncelleme: 13.02.2026 12:11
İHA
Antalya'da beş hırsız, bir kadının ellerini bağlayıp, yüz tanıma sistemiyle kripto para hesabından 18 bin euro çekti. Hırsızlar, jandarma operasyonuyla yakalandı.
Antalya'da bir eve giren dört hırsız, ellerini bağladıkları kadının mobil bankacılık hesabından 18 bin euro çekti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ukrayna uyruklu A.H. isimli kadın market alışverişi sonrası evine döndüğü sırada silahlı beş kişi tarafından tehdit edildi.
Silahlı soyguncular, tehditle kadının evine zorla girdi.
ELLERİNİ BAĞLAYIP, YÜZÜNÜ TELEFONA OKUTTULAR
Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin euro başka bir hesaba aktarıldı.
Ayrıca evde bulunan 5 bin Euro, 7 bin ABD Doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli hırsızlar tarafından çalındı.
Olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerin R.A. (38) A.S (31), S.U. (27) ve O.G. (34) olduğu belirlendi.
Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden dördü kaçmaya çalıştıkları sırada jandarma tarafından operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.