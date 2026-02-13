Antalya'da film gibi kripto para hırsızlığı: Yüzünü telefona okutup hesaba girdiler

Evinde elleri bağlanan ve kripto para hesabına yüz tanıma sistemi kullanılarak erişim sağlatılan kadına ait 18 bin euro başka bir hesaba aktarıldı.

Ayrıca evde bulunan 5 bin Euro, 7 bin ABD Doları ve yaklaşık 200 gram altın maskeli şüpheli hırsızlar tarafından çalındı.