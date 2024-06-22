Anucur çetesine Şehit Hakan Telli operasyonu: Cephanelik çıktı

CEPHANE

Ardından dairede arama yapan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, mutfak bölümündeki çekmecede “Uzi” diye tabir edilen otomatik silah ve mermilerini, 92 parça bonzai, 6 parça kokain, kırmızı reçete ile satılan haplar, hassas terazi, balistik yelek ve kar maskeleri ele geçirildi.