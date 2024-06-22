Anucur çetesine Şehit Hakan Telli operasyonu: Cephanelik çıktı
Kağıthane’de geçen yıl evlerine yapılan baskında polis memuru Hakan Telli’yi şehit eden Anucur çetesine eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, evde yapılan aramada otomatik silah, balistik yelek, kar maskeleri ve uyuşturucular ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz 2023 yılı Ağustos ayında yaşanan olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı Mobil Park timi saat gece yarısı bir adrese baskın düzenlemişti.
Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan baskında, polis ekiplerine uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açılmıştı. Açılan ateş sonucu polis memuru Hakan Telli şehit olurken memur A.Y.Ç. ise göğsünden vurularak ağır şekilde yaralanmıştı.