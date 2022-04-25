Haberler - Anadolu Ajansı 25.04.2022 - 05:37 | Son Güncelleme : 25.04.2022 - 06:38
Çanakkale'de kara savaşlarının 107'inci yılında Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda geleneksel şafak ayini düzenleniyor.
Geçtiğimiz iki yılda Covid salgını nedeniyle sadece elçilik ve askeri yetkililerin katıldığı anma törenine, bu sene yeniden Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen Anzak torunları da katılıyor. Yüzlerce kişi 107 yıl önce atalarının hayatını verdiği topraklarda onları anıyor.
Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 107’nci yıl dönümünde yaklaşık 200 Anzak torunları, geceden geldikleri koyda sabaha kadar uyku tulumlarında ayini bekledi. Alana kurulan dev ekranlardan savaş ile ilgili belgeselleri ve savaşa katılan askerlerin anılarının anlatıldığı röportajları da izledi.
Türkiye ve Türk milleti hakkında düşüncelerini paylaşan Kidman, "Türk halkı bizi çok hoş karşıladı. Türkçe bilmememize rağmen Türk halkını bize karşı sadece cömertliğiyle değil, sıcak kalpli olmasıyla da hatırlayacağız." dedi.
Kidman'ın kızı 8 yaşındaki İsabelle de Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade ederek, "Çok heyecanlı hissediyorum. Ayin için bekliyorum ve farklı ülkeleri keşfediyorum." diye konuştu.
Yeni Zelandalı Cohen Stephen, Wellington şehrinden geldiğini ve 2 aydır Türkiye'de olduğunu söyledi.
Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Stephan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada olmak bir şeref ve ayrıcalık, çok farklı hissettiriyor. Özellikle Türkiye perspektifinden tarihi hatıraları öğreniyorum. Buraya gelmeden önce ne olduğunu biliyordum ancak bu hatıraların ne kadar büyük olduğundan emin değildim. Büyük bir minnettarlıkla buradan ayrılacağım. Mükemmel 2 ay geçirdim. Herkes çok dost canlısı, çok nazik ve yardımcıydı. Benim için Türkiye'de olmak böylesine bir ayrıcalıktı. Gelibolu'ya geleceğimi biliyordum. Burada olmak istemiştim. Burada olmaktan çok memnunum. Türkiye’den birkaç gün içinde ayrılacağım. Burada olmanın yapılacak son büyük şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum."
Avustralyalı 69 yaşındaki Ricco Shea ise Türkiye'ye ilk defa geldiğini belirterek, "Yıllar önce Türk, Avustralya ve Yeni Zelandalı askerlerin büyük güçler tarafından çatışmaya gönderildiğini öğrenmiştim. Bu yüzden burasının Türk milleti ile Avustralya ve Yeni Zelanda halkları arasındaki bir ortak nokta olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.