Anzak Koyu'nda geleneksel şafak ayini

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MEMNUNUM"

Yeni Zelandalı Cohen Stephen, Wellington şehrinden geldiğini ve 2 aydır Türkiye'de olduğunu söyledi.



Türkiye'ye ilk kez geldiğini anlatan Stephan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada olmak bir şeref ve ayrıcalık, çok farklı hissettiriyor. Özellikle Türkiye perspektifinden tarihi hatıraları öğreniyorum. Buraya gelmeden önce ne olduğunu biliyordum ancak bu hatıraların ne kadar büyük olduğundan emin değildim. Büyük bir minnettarlıkla buradan ayrılacağım. Mükemmel 2 ay geçirdim. Herkes çok dost canlısı, çok nazik ve yardımcıydı. Benim için Türkiye'de olmak böylesine bir ayrıcalıktı. Gelibolu'ya geleceğimi biliyordum. Burada olmak istemiştim. Burada olmaktan çok memnunum. Türkiye’den birkaç gün içinde ayrılacağım. Burada olmanın yapılacak son büyük şeylerden birisi olduğunu düşünüyorum."