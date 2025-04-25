Anzak Koyu'nda "Şafak Ayini" yapıldı
Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında "Şafak Ayini" için Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Anzak Koyu'na geldi. Anzak askerlerinin torunları, ayin öncesinde uyku tulumları ve battaniyeler içinde tören alanında bekledi. Sabah saatlerinde geleneksel "Şafak Ayini" gerçekleştirildi.
Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 110. yılı törenleri kapsamında düzenlenecek "Şafak Ayini"ne katılmak üzere Anzak Koyu'na geldi.
Çanakkale kent merkezinden gece saatlerinde Gelibolu Yarımadası'na geçen Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen çok sayıda kişi, servis araçlarıyla Anzak Koyu'ndaki tören alanına ulaştı.