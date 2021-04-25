Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini"

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında, her 25 Nisan'da atalarını anmak için gelen Avustralyalı ve Yeni Zelandalı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Şafak Ayini" yerine sınırlı sayıda katılımcıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Anadolu Ajansı 25.04.2021 - 08:22

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 1

Çanakkale Kara Savaşlarının 106. Yılını anma etkinlikleri tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'nda tören düzenlendi.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 2

Anzak Koyu'nda saat 05.30'da Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Hinton'un konuşmalarıyla başlayan törende, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Savaşları'nda hayatını kaybeden yabancı ülke askerlerinin ailelerine gönderdiği mektup 2. Kolordu Komutanlığında görevli Piyade Kurmay Yarbay Anıl Aksoy tarafından okundu.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 3

Türkiye Cumhuriyeti adına Eceabat İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler'in çelenk bıraktığı tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 4

Program, Türkiye, Avustralya ve Yeni Zelanda milli marşlarının okunmasının ardından tamamlandı.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 5

Törene Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Birleşik Krallık Büyükelçisi Dominick Chilcott, İrlanda Büyükelçisi Sonya Mcguinnes ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin katıldı.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 6

ANZAKLAR VE ANZAK GÜNÜ

Anzak, Avustralya ve Yeni Zelanda Kolordusu (Australian and New Zealand Army Corps) kelimelerinin ilk harflerinin kısaltılmasından oluşuyor.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 7

Anzaklar 1915'te Çanakkale'de, daha sonra da Ortadoğu ve Avrupa'da müttefikleri adına savaştı.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 8

Anzak Günü ise Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin 25 Nisan 1915'te Gelibolu'da karaya çıkışının yıl dönümü olarak anılıyor.

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 9

TÖRENDEN DİĞER KARELER..

Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 10
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 11
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 12
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 13
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 14
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 15
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 16
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 17
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 18
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 19
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 20
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 21
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 22
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 23
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 24
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 25
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 26
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 27
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 28
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 29
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 30
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 31
Anzak Koyu'nda sessiz "Şafak Ayini" - 32

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