Anzer Balı böreğe girdi: Lezzeti dilden dile dolaşıyor

Ballı böreklerin turistlerin dikkatini çektiğini ifade eden işletme sahibi Faruk Aloğlu "Dışarıdan gelen misafirlerimiz turistler devamlı soruyor ‘yöresel neyiniz var’. Biz Rizeliyiz. Bizim yöresel olarak bir tek çayımız var. Onun yanında da ballarımız var. Dedik ballarımızı neden sunmayalım. İşte balları koyduk. Anzer balı, çiçek balı, kestane balımız var, buna halk dilinde deli bal derler yani komar balımız var. Bunları koyduk ve sunuyoruz şu anda müşterilerimize. Çok güzel talep var. Çoğunlukla dışarıdan gelenlerden talep var yani turistlerden. Arap ülkelerinden gelenler daha çok tüketiyor. Örneğin Anzer ballı istiyor. Fiyatı çok yüksek olduğu halde yine diyor ki Anzer balı var. Gerçekten tadan herkes çok güzel olduğunu söylüyor, şimdiye kadar olumsuz bir dönüş almadık" dedi.