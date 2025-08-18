Anzer Balı böreğe girdi: Lezzeti dilden dile dolaşıyor
Rize’deki işletme böreğe kattığı balını çeşitlendirince ortaya Anzer Ballı, Deli Ballı, Kestane Ballı ve çiçek ballı börekler çıktı.
Daha önce çiçek balı ile börek servisi yapılan işletmede işletme sahibi tezgahını biraz daha renklendirmek istedi. Rize’nin dünyaca ünlü Anzer Balı, Kestane balı, Deli bal ve çiçek balını börekle tanıştıran işletmeci damaklarda yeni bir tat oluşmasını sağladı.
Şimdi ise işletmenin müşterileri için hazırladığı ballı börekler Rizeliler ve yabacı turistler tarafından oldukça ilgi çekiyor. Anzer Ballı börek porsiyonu bin 250 TL’den satılırken, Kestane Ballı börek ve Deli Ballı börek 750 TL, Çiçek Ballı börek ise porsiyonu 500 TL’den alıcı buluyor.