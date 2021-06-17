Anzer balında üretim sezonu açıldı

DHA 17.06.2021 - 16:10 | Son Güncelleme : 17.06.2021 - 16:13
Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, bal üretimine başladıklarını belirterek, "Hava şartlarının uygun gitmesi durumunda bu yılın verimli geçeceğini düşünüyoruz" dedi.
Civelek şunları söyledi:
Yaylamız zengin florasıyla Anzer balının kalitesini artırıyor. Arılar bu zengin floradan nektarı toplayarak bal yapıyorlar ve ortaya çıkan bal da tabii ki eşsiz bir ürün oluyor.
Yaylada toplam üretim miktarının 5 ton civarında olduğunu söyleyen Civelek, "Anzer balı coğrafi işaret aldı" dedi.
Ballıköy'ün muhtarı Remzi Güzel ise şöyle konuştu:
Arıcılarımız bal üretimini gerçekten büyük bir zorlukla yapıyorlar. Anzer balı üretiminde flora çok önemli ve bu yüzden de floranın kurulması gerekiyor.