AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
AÖF sınav yerleri için gözler anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonuna çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite eğitimlerini alan öğrenciler 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ara (vize) sınavlarına katılacak. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmeyecek. Adayların sınavda uyması gereken kurallar, fotoğraf ve diğer bilgiler sınav belgesinde yer alacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…
AÖF sınav giriş belgesi internet üzerinden erişime açıldı. Basılı veya mail yoluyla adaylara belgeler iletilmeyecek. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. AÖF sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav saatinden en az 1 saat önce adayların sınavların yapılacağı okullarda hazır olması gerekiyor. Peki AÖF ara sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte, AÖF sınav yerleri görüntüleme yöntemi...