AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınav yerleri için gözler anadolu.edu.tr adresinde bulunan öğrenci otomasyonuna çevrildi. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültelerinde 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite eğitimlerini alan öğrenciler 19-20 Nisan tarihlerinde düzenlenecek ara (vize) sınavlarına katılacak. AÖF sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav günü salonlara kabul edilmeyecek. Adayların sınavda uyması gereken kurallar, fotoğraf ve diğer bilgiler sınav belgesinde yer alacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı…

AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 1

AÖF sınav giriş belgesi internet üzerinden erişime açıldı. Basılı veya mail yoluyla adaylara belgeler iletilmeyecek. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. AÖF sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav saatinden en az 1 saat önce adayların sınavların yapılacağı okullarda hazır olması gerekiyor. Peki AÖF ara sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte, AÖF sınav yerleri görüntüleme yöntemi...

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AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 2

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2025 ERİŞİME AÇILDI MI?

AÖF’ten yapılan açıklamada “ Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri yayımlandı!
Belgenize http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişebilirsiniz” ifadeleri yer aldı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 3

AÖF sınav giriş belgesi aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden duyurulacak. Adaylar öğrenci numarası- şifreleriyle veya alternatif olarak e-Devlet giriş seçeneğiyle birlikte AÖF sınav yerlerini görüntüleyebilecek.

AÖF sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilirken sınav günü adayların yanında olacak. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar salonlara kabul edilmeyecek.

AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 4

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ FOTOĞRAFLI OLACAK

AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, sınavın düzenleneceği okulun adı, açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. Ayrıca adaylar sınav günü bulundurması veya bulundurmaması gereken eşyalarla birlikte sınav kurallarını giriş belgesi üzerinden öğrenebilirler.

AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı - 5

HANGİ BELGELER GETİRİLECEK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Adaylar öğrenci kimlik kartı, mesleki kimlik kartları, askeri kimlik belgesi, baro kartıyla sınavlara alınmayacak.

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