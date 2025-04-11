AÖF (Açıköğretim) sınav giriş yerleri açıklandı: 19-20 Nisan AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

AÖF sınav giriş belgesi internet üzerinden erişime açıldı. Basılı veya mail yoluyla adaylara belgeler iletilmeyecek. AÖF sınav giriş belgesinin üzerinde adayın sınava gireceği okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. AÖF sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek. Sınav saatinden en az 1 saat önce adayların sınavların yapılacağı okullarda hazır olması gerekiyor. Peki AÖF ara sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? İşte, AÖF sınav yerleri görüntüleme yöntemi...