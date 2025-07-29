AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman?

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihleri için adaylar akademik takvimleri takip ediyor. 2025 YKS sonuçlarına göre 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini açıköğretim fakültelerinden yana kullanacak öğrenciler için YÖK tarafından kayıt tarihleri ilan edilecek. İşte, detaylar...