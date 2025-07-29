AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman?
Açıköğretim fakülteleri kayıt dönemleri, 2025-2026 yılını açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin gündeminde. Tercih dönemi öncesinde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri ve taban puanları araştırması sürerken okulların kayıt tarihleri de merak konusu oldu. Peki, AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıtları ne zaman?
AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihleri için adaylar akademik takvimleri takip ediyor. 2025 YKS sonuçlarına göre 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini açıköğretim fakültelerinden yana kullanacak öğrenciler için YÖK tarafından kayıt tarihleri ilan edilecek. İşte, detaylar...