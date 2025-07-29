AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman?

Açıköğretim fakülteleri kayıt dönemleri, 2025-2026 yılını açıktan tamamlamak isteyen öğrencilerin gündeminde. Tercih dönemi öncesinde Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi açıköğretim bölümleri ve taban puanları araştırması sürerken okulların kayıt tarihleri de merak konusu oldu. Peki, AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıtları ne zaman?

AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman? - 1

AÖF, AUZEF ve ATA AÖF kayıt tarihleri için adaylar akademik takvimleri takip ediyor. 2025 YKS sonuçlarına göre 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercihlerini açıköğretim fakültelerinden yana kullanacak öğrenciler için YÖK tarafından kayıt tarihleri ilan edilecek. İşte, detaylar...

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AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman? - 2

AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF ve Atatürk Üniversitesi ATA AÖF için kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Tarihler YÖK tarafından 1-13 Ağustos tarihlerindeki tercih dönemi ardından ilan edilecek.

Geçtiğimiz yıl Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıtları 19 Ağustos - 2 Eylül arasında yapılmıştı. 2024 YKS tercih sonuçları 13 Ağustos'ta duyurulmuştu.

AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman? - 3

AÖF KAYIT NASIL YAPILIR?

Yeni kayıt için çevrimiçi başvuru https://aoskayit.anadolu.edu.tr​ adresinden e-devlet şifresi ile yapılıyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekiyor. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

AUZEF KAYITLARI

AUZEF kayıtları e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Kayıtların ardından İÜ AKSİS otomasyon sisteminden hesap oluşturarak, ödeme yapması gerekiyor.

ATA AÖF KAYITLARI

YKS kapsamında ATA AÖF önlisans veya lisans programlarına yerleştirilen öğrenci adayları, kayıt işlemlerini “e-Devlet”, “Online Kayıt Sistemi” ya da “Fakültemize Doğrudan Başvuru” yollarından biriyle gerçekleştirebilirler.

AÖF kayıt tarihleri 2025-2026: Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF, İstanbul Üniversitesi AUZEF kayıtları ne zaman? - 4
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