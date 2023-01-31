AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Sonuç açıklaması ardından itiraz süreciyle ilgili de bir açıklama geldi. İtiraz süreciyle ilgili paylaşılan duyuruda " Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.https://aosogrenci.anadolu.edu.tr

2 Şubat Perşembe günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.