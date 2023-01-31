AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları

AÖF 2022-2O23 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları için beklenen duyuru geldi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
AÖF final sınav sonuçları, "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden sorgulanacak. Öğrenciler, T.C no ve şifreleri ile aldıkları notları görüntüleyebiliyor.
Sonuç açıklaması ardından itiraz süreciyle ilgili de bir açıklama geldi. İtiraz süreciyle ilgili paylaşılan duyuruda "Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
2 Şubat Perşembe günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.