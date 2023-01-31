AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları

Anadolu Üniversitesi'nden AÖF sınav sonuç duyurusu geldi. Üniversite'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla 21-22 Ocak tarihlerinde tamamlanan AÖF final sınavın sonuçları ilan edildi. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları - 1

 AÖF 2022-2O23 öğretim yılı güz dönemi dönem sonu sınav sonuçları için beklenen duyuru geldi. Anadolu Üniversitesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda; "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları - 2

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF final sınav sonuçları, "Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden sorgulanacak. Öğrenciler, T.C no ve şifreleri ile aldıkları notları görüntüleyebiliyor. 

AÖF SINAV SONUCUNU GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları - 3

İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Sonuç açıklaması ardından itiraz süreciyle ilgili de bir açıklama geldi. İtiraz süreciyle ilgili paylaşılan duyuruda "Güz Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
2 Şubat Perşembe günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

AÖF final sınav sonuçları açıklandı: Sonuç ekranı ve harf notlarının anlamları - 4

HARF NOTLARININ KARŞILIĞI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.

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