AÖF sınav sonuçları ilan edildi: AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda sınavlar 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar ardından sonuç duyurusu geldi.
Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.
08-09 Nisan / 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
26 Nisan Çarşamba günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.