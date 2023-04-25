AÖF sınav sonuçları ilan edildi: AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Yarıyılı Ara Sınavları online olarak tamamlanmıştı. Nisan ortasında gerçekleştirilen AÖF ara sınavlarının sonuçları ilan edildi. Peki, AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

AÖF sınav sonuçları ilan edildi: AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? - 1

AÖF tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda sınavlar 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi. Online olarak gerçekleştirilen sınavlar ardından sonuç duyurusu geldi.

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AÖF sınav sonuçları ilan edildi: AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? - 2

SINAV SONUÇ DUYURUSU

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2022-2023 Bahar Yarıyılı Ara Sınav sonuçlarınıza aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." denildi.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖF sınav sonuçları ilan edildi: AÖF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? - 3

İTİRAZ SÜRECİ

08-09 Nisan / 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde düzenlenen Bahar Dönemi Ara Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 2 (iki) iş günü içerisinde Öğrenci Otomasyonu üzerinden yapılabilir.
https://aosogrenci.anadolu.edu.tr
26 Nisan Çarşamba günü 17.30’dan sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

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