AÖF sınavları ne zaman 2025? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınaları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.



Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.