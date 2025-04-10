AÖF sınavları ne zaman 2025? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları nisan ayında gerçekleşecek. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri düzenleniyor. AÖF ara sınavları ne zaman, saat kaçta?

AÖF sınavları ne zaman 2025? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi - 1

AÖF sınav tarihleri yaklaştı! Adaylar sınav giriş belgeleri ile bahar dönemi ilk sınavlarına katılım sağlayacak. Anadolu Üniversitesi ara sınavları için sabah ve öğleden sonra oturumları düzeleniyor. İşte, AÖF sınav takvimi...

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AÖF sınavları ne zaman 2025? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi - 2

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi ara sınaları 19-20 Nisan günleri uygulanacak. Sınavların sabah oturumu 09:30'da, öğleden sonra oturumu ise 14:00'te gerçekleşiyor.

Sınavlarda her ders için 20 soru sorulur ve 30'ar dakika süre verilir. Adaylar sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınav salonunu terkedemez. Sınav sonuçları, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içinde duyurulur.

AÖF sınavları ne zaman 2025? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi - 3

AÖF SINAV TARİHLERİ

Bahar dönemi

Final sınavları: 24-25 Mayıs
Yaz okulu başlama tarihi:30 Haziran 2025 / Bitiş tarihi: 16 Ağustos 2025
Yaz okulu sınavı: 16 Ağustos

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