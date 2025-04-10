AÖF sınavları ne zaman 2025? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bahar dönemi sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri, öğrenciler tarafından takip ediliyor. 2024-2025 öğretim yılı bahar dönemi vize sınavları nisan ayında gerçekleşecek. Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri düzenleniyor. AÖF ara sınavları ne zaman, saat kaçta?
AÖF sınav tarihleri yaklaştı! Adaylar sınav giriş belgeleri ile bahar dönemi ilk sınavlarına katılım sağlayacak. Anadolu Üniversitesi ara sınavları için sabah ve öğleden sonra oturumları düzeleniyor. İşte, AÖF sınav takvimi...