AÖF yaz okulu sınav yeri sorgulama 2025 (Anadolu Üniversitesi): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2024-2025 yılı yaz okulu son buluyor ve adaylar sınava katılarak dönemi noktalıyor. Sınav takvimine göre 30 Haziran'da başlayan yaz okulu eğitimi sınavla beraber son buluyor. Böylece AÖF öğrencileri 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Yaz okulu sınavına girecek adaylar ise sınav giriş belgesini beklemeye koyuldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?
AÖF sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Bir eğitim yılı geride kalırken açıköğretim öğrencileri dönemin son sınavı olan yaz okulu sınavına katılım gösterecek. Sınav ağustos ayı itibarıyla yapılacak. Yaz okulu sınavı giriş belgeleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde. İşte, AÖF yaz okulu sınav günü...