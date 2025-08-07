AÖF yaz okulu sınav yeri sorgulama 2025 (Anadolu Üniversitesi): AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? Sınav takvimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2024-2025 yılı yaz okulu son buluyor ve adaylar sınava katılarak dönemi noktalıyor. Sınav takvimine göre 30 Haziran'da başlayan yaz okulu eğitimi sınavla beraber son buluyor. Böylece AÖF öğrencileri 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Yaz okulu sınavına girecek adaylar ise sınav giriş belgesini beklemeye koyuldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav tarihleri öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. Bir eğitim yılı geride kalırken açıköğretim öğrencileri dönemin son sınavı olan yaz okulu sınavına katılım gösterecek. Sınav ağustos ayı itibarıyla yapılacak. Yaz okulu sınavı giriş belgeleri için gözler Anadolu Üniversitesi'nde.  İşte, AÖF yaz okulu sınav günü...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı 16 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınavda her ders için 20 soru sorulacak ve 30 dakika süre verilecek. Yaz okulu sınavı tek oturumda uygulanacak.

Yaz okulu sınavı ile öğrenciler üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabiliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ BEKLENİYOR

Yaz okulu sınavına dair sınav giriş belgesi sınavdan yaklaşık  1 hafta kadar önce adaylarla paylaşılıyor. Buna göre 16 Ağustos'ta düzenlenecek sınavın giriş belgelerinin ise 9 Ağustos Cumartesi gününe kadar yayımlanması bekleniyor. 

AÖF SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI

AÖF 2025-2026 SINAV TARİHLERİ

Güz dönemi:
Ara sınav 6-7 Aralık 2025
Final sınavı 17-18 Ocak 2026

Bahar dönemi:
Ara sınav 4-5 Nisan 2026
Final sınavı 16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026

