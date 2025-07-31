AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ne zaman bitiyor? (AÖF sınav takvimi 2025-26)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2025 yılı yaz okulu sınavına kısa süre kaldı. AÖF öğrencileri 30 Haziran'da yaz okuluna başlamıştı. Sınavın ardından dönem son bulacak ve 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi heyecanı başlayacak. Öğrencilerin gözü AÖF yaz okulu sınav gününde. Peki, 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?

AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ne zaman bitiyor? (AÖF sınav takvimi 2025-26) - 1

AÖF 2025-2026 yılı takvimi üniversite tarafından yaymlandı. Yeni eğitim yılı 6 Ekim 202 tarihinde başlıyor. 2024-2025 yılı yaz okulu sınavı ardından yeni akademik takvimi başlayacak. Yaz okulu eğitimi 16 Ağustos günü son buluyor. İşte, AÖF takvimi...

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AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ne zaman bitiyor? (AÖF sınav takvimi 2025-26) - 2

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2025 yılı yaz okulu 30 Haziran'da başladı. 16 Ağustos'ta yaz okulu tamamlanacak ve öğrenciler aynı gün sınava katılım sağlayacak.

Yaz okulu sınavı tek sınav şeklinde uygulanıyor ve adaylara her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.

Uygulamalı dersler için öğrencilerin yaz okulu hakkı yoktur. 

AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ne zaman bitiyor? (AÖF sınav takvimi 2025-26) - 3

AÖF 2025-2026 TAKVİMİ

Güz dönemi: 6 Ekim 2025-18 Ocak 2026
Bahar dönemi: 2 Şubat - 17 Mayıs 2026
Yaz okulu başlangıç ve bitişi: 29 Haziran - 22 Ağustos 2026
Güz dönemi kayıt yenileme: 6 - 17 Ekim 2025
Bahar dönemi kayıt yenileme: 2 - 13 Şubat 2026
Güz dönemi vize: 6-7 Aralık 2025
Güz dönemi final: 17-18 Ocak 2026
Bahar dönemi vize: 4-5 Nisan 2026
Bahar dönemi final: 16-17 Mayıs 2026
Yaz okulu sınavı: 22 Ağustos 2026

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