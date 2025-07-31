AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ne zaman bitiyor? (AÖF sınav takvimi 2025-26)

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF 2025 yılı yaz okulu 30 Haziran'da başladı. 16 Ağustos'ta yaz okulu tamamlanacak ve öğrenciler aynı gün sınava katılım sağlayacak.

Yaz okulu sınavı tek sınav şeklinde uygulanıyor ve adaylara her ders için 20 soru sorulacak, 30 dakika süre verilecek.

Uygulamalı dersler için öğrencilerin yaz okulu hakkı yoktur.