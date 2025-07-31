AÖF yaz okulu sınav tarihi: Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu ne zaman bitiyor? (AÖF sınav takvimi 2025-26)
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim (AÖF) 2025 yılı yaz okulu sınavına kısa süre kaldı. AÖF öğrencileri 30 Haziran'da yaz okuluna başlamıştı. Sınavın ardından dönem son bulacak ve 2025-2026 eğitim ve öğretim dönemi heyecanı başlayacak. Öğrencilerin gözü AÖF yaz okulu sınav gününde. Peki, 2025 AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak?
AÖF 2025-2026 yılı takvimi üniversite tarafından yaymlandı. Yeni eğitim yılı 6 Ekim 202 tarihinde başlıyor. 2024-2025 yılı yaz okulu sınavı ardından yeni akademik takvimi başlayacak. Yaz okulu eğitimi 16 Ağustos günü son buluyor. İşte, AÖF takvimi...