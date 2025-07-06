AÖF yaz okulu tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi

AÖF takvimine göre öğrenciler yaz okuluna dahil oluyor. Ardından sınavla beraber dönemi noktayacaklar. 2025-2026 eğitim yılı 6 Ekim'de güz dönemi ile başlayacak. Öğrenciler, ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.