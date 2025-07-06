AÖF yaz okulu tarihleri: Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? 2025-2026 AÖF sınav takvimi
Anadolu Üniversitesi açıköğretim yaz okulu için kayıtlar son buldu. Kayıt işlemleri 30 Haziran'da başlayan AÖF yaz okulunda öğrenciler en fazla 5 ders seçebiliyor. Kayıt yapan öğrenciler, yaz okulu sonunda sınava katılım sağlıyor. Yaz okulu 16 Ağustos'ta son bulacak ve sınav gerçekleşecek. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
AÖF takvimine göre öğrenciler yaz okuluna dahil oluyor. Ardından sınavla beraber dönemi noktayacaklar. 2025-2026 eğitim yılı 6 Ekim'de güz dönemi ile başlayacak. Öğrenciler, ''AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?'' sorusuna yanıt arıyor.