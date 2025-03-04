AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı?
Açıktan lise eğitimi alarak lise mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek ikinci dönem sınavları, yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak. 22-23 Mart’ta düzenlenecek sınava kısa bir zaman kala adaylar ise sınav yerlerine odaklandı. Adaylar sınav günü, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınav merkezlerinde olacak. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerini aionet.meb.gov.tr adresinden alabilecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…
AÖL 2. dönem sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Üç oturumda yapılacak sınavlar 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık lise sınavlarına katılacak adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav günü yanlarında bulunduracak. AÖL sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. AÖL sınavlarında her bir oturum içina daylara 100 dakika süre verilecek ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşan testler uygulanacak. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte, sınava ilişkin gelişmeler…