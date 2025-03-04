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AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı?

Açıktan lise eğitimi alarak lise mezunu olmayı hedefleyen binlerce aday, sınav hazırlıklarını sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilecek ikinci dönem sınavları, yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak. 22-23 Mart’ta düzenlenecek sınava kısa bir zaman kala adaylar ise sınav yerlerine odaklandı. Adaylar sınav günü, sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesiyle sınav merkezlerinde olacak. Öğrenciler, AÖL sınav giriş belgelerini aionet.meb.gov.tr adresinden alabilecek. Peki AÖL sınav giriş belgesi 2025 açıklandı mı? İşte, AÖL sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı? - 1

AÖL 2. dönem sınavları için heyecanlı geri sayım başladı. Üç oturumda yapılacak sınavlar 81 il ve belirlenen yurt dışı sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Açık lise sınavlarına katılacak adaylar fotoğraflı sınav giriş belgesini, sınav günü yanlarında bulunduracak. AÖL sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar, sınav salonlarına kabul edilmeyecek. AÖL sınavlarında her bir oturum içina daylara 100 dakika süre verilecek ve her bir ders için ayrı olmak üzere 10 sorudan oluşan testler uygulanacak. Peki AÖL sınav yerleri belli oldu mu? İşte, sınava ilişkin gelişmeler…

TÜRKİYE HABERLERİ

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı? - 2

AÖL 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuza göre adaylar, sınav giriş belgelerini 14 Mart tarihinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle birlikte aionet.meb.gov.tr adreisnden öğrenci/T.C. kimlik numarasıyla alabilirler.

AÖL 2. dönem sınavlarında sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmeyecek.

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı? - 3

MEB AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı? - 4

SONUÇLARIN 2 HAFTA İÇERİSİNDE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

22-23 Mart tarihlerinde yapılacak sınavın sonuçlarının en geç 2 hafta içerisinde internet üzerinden açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. İlan edilen sınav sonuçları ekranında adayların toplam puanı ve doğru-yanlış cevap sayıları yer alacak.

AÖL 2. dönem sınav giriş belgesi sorgulama 2025: AÖL (Açık Lise) sınav yerleri açıklandı mı? - 5

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Ortaokulu sınavları 2 (iki) oturum, açık öğretim liseleri sınavları ise 3 (üç) oturum hâlinde gerçekleştirilecektir. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre verilecektir.

Sınav uygulaması her bir ders için ayrı olmak üzere 10 (on) sorudan oluşacak testler hâlinde
gerçekleştirilecektir. Her bir soru çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacaktır.

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