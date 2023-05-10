AÖL 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında son durum

Açık ortaokul, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2. dönem sınavları,online olarak tamamlandı.AÖL sınavı 24 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.
AÖL sonuçları için MEB tarafından henüz bir resmi duyuru yapılmad. Ancak önceki dönemler kaynak alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 14 Mayıs 2023 tarihine kadar ilan edilmesi bekleniyor.
AÖL 2. dönem sınav sonuçları Açıköğretim Lisesi resmi sitesi öğrenci giriş ekranı üzerinden ilan edilecek. Öğrenciler, öğrenci giriş ekranı üzerinde yer alan TC kimlik numarası veya öğrenci numarası ve şifre girdikten sonra aldıkları puanu görebilecek.
Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri (18 yaş ve üstü öğrencilerimizin ise toplam dönemin en az 5 veya üzeri olması),
Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması gerekmektedir.
Türk Dili ve Edebiyatı dersinde muafiyet yoktur. Türk Dili ve Edebiyatı dersi başarılması zorunlu ortak bir derstir ve bu dersten hiçbir şekilde muaf olunamaz. Bu dersin mutlaka başarılması gerekir.
Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girilmiş olması, gerekir.