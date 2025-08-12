AÖL ek sınav ve kayıt tarihleri 2025: Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek sınavına kimler girebilir? Açık lise ek sınav takvimi

Açık Öğretim Lisesi ek sınavı için kayıtları başladı. Ek sınav, kayıt işlemini tamamlayan ve 9 ya da daha az dersten sınava girecekler için tek, 9'dan fazla dersten sınava girecek adaylar için iki oturumda e-sınav şeklinde düzenlenecek. Sınavda her ders için ayrı olarak 10 soru sorulacak ve 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular olacak. Peki, AÖL ek sınavına kimler girecek, sınav ne zaman?

AÖL ek sınav kayıt başvuruları 11 Ağustos'ta alınmaya başladı. 18 Ağustos'ta kayıt aşaması bitecek ve açık lise öğrencileri 19 Ağustos günü sınav salonu ve oturumları için randevu oluşturmaya başlayacak. 2024-2025 4. dönem ek sınav yerleri 22 Ağustos'ta aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Peki, AÖL 4. dönem ek ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL 4. DÖNEM EK SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ek sınav kayıtları 11-18 Ağustos tarihleri arasında kayıtlar yapılacak. Sınava dair randevular ise 19-21 Ağustos arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden oluşturulacak.

AÖL ek sınavlar ise 23-31 tarihleri araında öğrencinin aldığı ders sayısına göre tek veya iki oturumda olacak. 9 ders üzeri iki oturum, 9 ve altı ise tek oturum olacak. Sınavlarda her ders için 10 soru yöneltilecek.

AÇIK LİSE EK SINAV YERLERİ İÇİN BEKLENEN TARİH

Açık lise ek sınav giriş belgeleri, 22 Ağustos'ta öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;
https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntülenecek.

Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçları ise 1 Eylül 2025 tarihinde aynı adresten öğrencilerle paylaşılacak. Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek.

AÖL EK SINAVA KİMLER KATILABİLİR?

2025 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre tercih yapma, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) sonucuna göre bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırma hakkı olan veya üniversitelerden kayıt için kabul almış ancak açık öğretim liselerinden mezun olamamış öğrenciler ek sınava katılabilecek.

Öğrenciler ek sınav için 400 TL katılım ücreti18 Ağustos gününe kadar yatırmalılar.

