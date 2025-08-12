AÖL ek sınav ve kayıt tarihleri 2025: Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek sınavına kimler girebilir? Açık lise ek sınav takvimi
Açık Öğretim Lisesi ek sınavı için kayıtları başladı. Ek sınav, kayıt işlemini tamamlayan ve 9 ya da daha az dersten sınava girecekler için tek, 9'dan fazla dersten sınava girecek adaylar için iki oturumda e-sınav şeklinde düzenlenecek. Sınavda her ders için ayrı olarak 10 soru sorulacak ve 4 seçenekli çoktan seçmeli sorular olacak. Peki, AÖL ek sınavına kimler girecek, sınav ne zaman?
AÖL ek sınav kayıt başvuruları 11 Ağustos'ta alınmaya başladı. 18 Ağustos'ta kayıt aşaması bitecek ve açık lise öğrencileri 19 Ağustos günü sınav salonu ve oturumları için randevu oluşturmaya başlayacak. 2024-2025 4. dönem ek sınav yerleri 22 Ağustos'ta aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek. Peki, AÖL 4. dönem ek ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?