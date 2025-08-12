AÖL ek sınav ve kayıt tarihleri 2025: Açık Öğretim Lisesi 4. dönem ek sınavına kimler girebilir? Açık lise ek sınav takvimi

AÖL 4. DÖNEM EK SINAVI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi ek sınav kayıtları 11-18 Ağustos tarihleri arasında kayıtlar yapılacak. Sınava dair randevular ise 19-21 Ağustos arasında öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden oluşturulacak.



AÖL ek sınavlar ise 23-31 tarihleri araında öğrencinin aldığı ders sayısına göre tek veya iki oturumda olacak. 9 ders üzeri iki oturum, 9 ve altı ise tek oturum olacak. Sınavlarda her ders için 10 soru yöneltilecek.