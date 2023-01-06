AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti. Geniş bir zaman dilimine yayılan sınavın sonuçları, henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarını Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.