AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti. Geniş bir zaman dilimine yayılan sınavın sonuçları, henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarını Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken AÖL ile ilgili tüm detayların paylaşıldığı https://aol.meb.gov.tr/ adresinden önemli bir hatırlatma yapıldı.
Yapılan açıklamada;
"Bakanlığımız tarafından yapılacak olan duyurularda ve dönem sınavlarında sizlerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan;
1-Cep telefonu numaranızı,
2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerinizi,
3-Adres bilgilerinizi
öğrenci sisteminize giriş yaparak güncellemeniz gerekmektedir."ifadelerine yer verildi.