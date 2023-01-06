AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında

Online olarak gerçekleştirilen AÖL 1. Dönem sınav sonuçları, sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. 12 gün süren AÖL 1. Dönem sınav sonuçları değerlendirildikten sonra MEB'e bağlı öğrenci giriş ekranı üzerinden takip edilebilecek. Peki, sınav sonuçlarında son durum ne? AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında - 1

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem online (çevrim içi) sınavları 9 Aralık'ta başlamış 20 Aralık saat 23.59'a kadar devam etmişti. Geniş bir zaman dilimine yayılan sınavın sonuçları, henüz açıklanmadı. AÖL sınav sonuçlarını Ocak ayının ikinci haftasına kadar erişime açılmış olması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında - 2

AÖL GİRİŞ EKRANI İLE SONUÇ SORGULAMANIN AYRINTILARI

Açıköğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçlarına giren öğrenciler, MEB tarafından sonuçların duyurulmasıyla birlikte http://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında - 3

ÖNEMLİ DUYURU

Sınav sonuçları için bekleyiş devam ederken AÖL ile ilgili tüm detayların paylaşıldığı https://aol.meb.gov.tr/ adresinden önemli bir hatırlatma yapıldı.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? Açık Lises sınav sonuçları için gözler AÖL giriş ekranında - 4

Yapılan açıklamada;

"Bakanlığımız tarafından yapılacak olan duyurularda ve dönem sınavlarında sizlerle daha sağlıklı iletişim kurabilmek için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan;

1-Cep telefonu numaranızı,

2-Sınav bölgesi irtibat merkezi bilgilerinizi,

3-Adres bilgilerinizi

öğrenci sisteminize giriş yaparak güncellemeniz gerekmektedir."ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER