AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı AÖL (Açıköğretim Lisesi) 2. Dönem sınavları online olarak uygulanıyor. Sınavlar devam ederken sonuç heyecanı da başladı.
Açık Öğretim sınav sonuçları için henüz tarih verilmedi. AÖL sınavlarının https://aolweb.meb.gov.tr/ üzerinden 15 gün içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.
1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek.
2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacak. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacak.
4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecek.
5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacak.