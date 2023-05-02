AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'ten gelecek sonuç açıklamasında

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), açık öğretim kurumları 2. dönem sınavları, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sınavların tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'ten gelecek sonuç açıklamasında - 1

AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam başladı. 30 Nisan tarihi itibarıyla tamamlanan sınavların ardından gözler AÖL sınav sonuç tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyurulara çevrildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'ten gelecek sonuç açıklamasında - 2

SINAV SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'ten gelecek sonuç açıklamasında - 3

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden açıklanacak.

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'ten gelecek sonuç açıklamasında - 4

Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

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