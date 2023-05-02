AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler MEB'ten gelecek sonuç açıklamasında

AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam başladı. 30 Nisan tarihi itibarıyla tamamlanan sınavların ardından gözler AÖL sınav sonuç tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek duyurulara çevrildi.
Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından online sistem üzerinden açıklanacak.
Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.