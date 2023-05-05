AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarında son durum...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim sınav sonuçları henüz açıklanmadı ve açıklanma tarihine ilişkin MEB'den henüz bir açıklama gelmedi. AÖL sınav sonuçlarının mayıs ayı ortasında ilan edilmesi bekleniyor.