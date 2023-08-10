AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL 3. Dönem sınav sonucunda

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları tamamlandı. 28 Temmuz - 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen AÖL 3. Dönem sınavının sonucu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. duyuruda. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL 3. Dönem sınav sonucunda - 1

MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme
işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılım sağladı. Sınavın tamamlanması ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL 3. Dönem sınav sonucunda - 2

AÖL SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınavlarının sonuçları, sınavların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde duyurulacak.

AÖL (Açıköğretim Lisesi) 3. dönem sınavlarına katılım sağlayan öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi'nden öğrenebilecekler.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL 3. Dönem sınav sonucunda - 3

DEĞERLENDİRMELER NASIL YAPILACAK?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru
sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları
etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.


AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL 3. Dönem sınav sonucunda - 4

3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular
değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle
değerlendirme yapılacaktır.

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