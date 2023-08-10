AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL 3. Dönem sınav sonucunda
Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları tamamlandı. 28 Temmuz - 9 Ağustos 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilen AÖL 3. Dönem sınavının sonucu için gözler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. duyuruda. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınavlarına; 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme
işlemini yaptıran aktif öğrenciler (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) katılım sağladı. Sınavın tamamlanması ardından sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı.