AÖL sınav takvimi belli oldu mu, 2.Dönem sınavları ne zaman? Kayıt dönemi devam ediyor

Açık lise (AÖL) 2. dönem kayıtları, MEB tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Kayıt süreci devam ederken 2. dönem sınavlarının tarihine yönelik araştırmalar da başladı. Peki, AÖL sınav takvimi belli oldu mu, 2.Dönem sınavları ne zaman?

AÖL sınav takvimi belli oldu mu, 2.Dönem sınavları ne zaman? Kayıt dönemi devam ediyor - 1

Açık Lise 1. Dönem  sınavları 9-20 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve sonuçları 5 Ocak'ta açıklanmıştı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AÖL  2. Dönem kayıt yenileme süreci başlatıldı.

AÖL sınav takvimi belli oldu mu, 2.Dönem sınavları ne zaman? Kayıt dönemi devam ediyor - 2

2022-2023 eğitim öğretim yılı 2022-2. Dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt iş ve işlemleri 20 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar devam edecek.

AÖL sınav takvimi belli oldu mu, 2.Dönem sınavları ne zaman? Kayıt dönemi devam ediyor - 3

Belirlenen tarihlerde kayıt yenileme işlemi yapmayan adaylar, 2. dönem sınavlarına katılamayacak. 

 

AÖL sınav takvimi belli oldu mu, 2.Dönem sınavları ne zaman? Kayıt dönemi devam ediyor - 4

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Kayıt yenileme süreci ardından 2. Dönem sınav tarihlerinin paylaşılması bekleniyor. Açık Öğretim Kurumları 2. Dönem Sınavları geçtiğimiz yıl 1-10 Mart 2022 tarihleri arasında uygulanmıştı. Sınavların, daha önceki dönemlerde olduğu gibi AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden online olarak düzenlenmesi bekleniyor.

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