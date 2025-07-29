AÖL sonuç tarihi MEB: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturumda 19-20 Temmuz günlerinde gerçekleşti. Sınavda adaylara her ders için 10'ar soru yöneltildi ve her oturumda 100 dakika süre verildi. Çoktan seçmeli AÖL sınavı için öğrencilerin sonuç bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise 3. dönem sınav takvimine göre sonuçların ardından adaylar itiraz başvurusunda bulunabilecek. Peki, 3. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖL sonuç tarihi MEB: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır? - 1

Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 100 puan üzerinden hesaplanacak. Sınava katılan öğrenciler sorular ve cevaplara 23 Temmuz günü erişim sağladı. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyebilecek. İşte, AÖL sonuç tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

AÖL sonuç tarihi MEB: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır? - 2

3. DÖNEM AÖL SONUÇ GÜNÜ

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.

Adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası
şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti
yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden itiraz işlemlerini yapacaklar. İtiraz sonuçları da başvurudan itibaren 10 gün içinde ilan edilecek.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI

AÖL sonuç tarihi MEB: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır? - 3

2025-2026 AÖL 1. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Açık liseye kayıtlı öğrencilerin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılındaki ilk sınavı olan 1. dönem testi 20-21 Aralık tarihlerinde 3 oturumda gerçekleşecek. e-Sınav ise Aralık'ta olacak.

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