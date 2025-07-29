AÖL sonuç tarihi MEB: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır?

3. DÖNEM AÖL SONUÇ GÜNÜ

Açık lise 3. dönem sınav sonuçları 14 Ağustos Perşembe günü https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden duyurulacak.



Adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası

şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik numarası ile 50 TL itiraz ücreti

yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden itiraz işlemlerini yapacaklar. İtiraz sonuçları da başvurudan itibaren 10 gün içinde ilan edilecek.

AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI