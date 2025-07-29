AÖL sonuç tarihi MEB: Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuçları ne zaman, nasıl sorgulanır?
Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları üç oturumda 19-20 Temmuz günlerinde gerçekleşti. Sınavda adaylara her ders için 10'ar soru yöneltildi ve her oturumda 100 dakika süre verildi. Çoktan seçmeli AÖL sınavı için öğrencilerin sonuç bekleyişi sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı açık lise 3. dönem sınav takvimine göre sonuçların ardından adaylar itiraz başvurusunda bulunabilecek. Peki, 3. dönem AÖL sonuçları ne zaman açıklanır?
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları 100 puan üzerinden hesaplanacak. Sınava katılan öğrenciler sorular ve cevaplara 23 Temmuz günü erişim sağladı. Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler sonuçlarını https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden görüntüleyebilecek. İşte, AÖL sonuç tarihi...