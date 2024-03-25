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AP Belediye Başkan Adayları 2024 - AP (Adalet Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

AP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il AP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için AP belediye başkan adayları listesi...

AP Belediye Başkan Adayları 2024 - AP (Adalet Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL AP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Adana: Kazım Kürşad Erdil
  • Antalya: Osman Koç
  • Gaziantep: Murat Deniz
  • Hatay: Orhan Dede
  • Konya: Hasan İgeöz
  • Tekirdağ: İsa Işık

TÜRKİYE HABERLERİ

AP Belediye Başkan Adayları 2024 - AP (Adalet Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

AP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adana Çukurova: İlker Yılmaz
  • Adana Yüreğir: İbrahim Avşar
  • Ankara Altındağ: Ergün Boyacıoğlu
  • Ankara Çankaya: Kaan Şahin
  • Ankara Keçiören: Hüseyin Erçin
  • Ankara Mamak: Tuncay Çelik
  • Ankara Yenimahalle: Gökhan Akçakaya
  • Antalya Alanya: Haydar Yıldız
  • Antalya Konyaaltı: Oktay Çelik
  • Antalya Manavgat: Muhammet İlbeği
  • Artvin Merkez: Fırat Büyük
  • Balıkesir Kepsut: Fevzi Serhat Yorulmaz
  • Bursa Mudanya: Hasan Aynalı
  • Bursa Nilüfer: İsmail Şeker
  • Diyarbakır Dicle: Özgür Karakuş
  • Diyarbakır Ergani: Nurcan Sarıcaoğlu
  • Erzincan Merkez: Baran Şahin
  • Gaziantep Nizip: Ayhan Şimşek
  • Gaziantep Oğuzeli: Zerafettin Yıldırım
  • Gaziantep Şehitkamil: Muzaffer Pekmezci
  • Gümüşhane Merkez: Zeynel Abidin Çorlu
  • Hatay Dörtyol: İbrahim Gülen
  • İstanbul Avcılar: Yeşim Demircan Laçın
  • İstanbul Başakşehir: Ali Efe
  • İstanbul Beyoğlu: Sahavet Filiz Erdoğdu
  • İstanbul Kadıköy: Fatih Özgür
  • İstanbul Sarıyer: Ruhi Yılmaz
  • İzmir Bayraklı: Buse Nur Taşkıran
  • İzmir Kemalpaşa: Özkan Çalıklı
  • Karabük Merkez: Ömer Aydoğdu
  • Kastamonu Merkez: Muammer Köksal
  • Konya Karatay: Ali Aybattı
  • Muğla Milas: Salih Önel
  • Rize Merkez: Recep Köse
  • Şırnak Cizre: Memet Gökbalık
  • Şırnak Merkez: Eşref Bayrak
  • Tunceli Merkez: Hıdır Açıkbaş
  • Yalova Merkez: Fatma Yüksel Hüner
AP Belediye Başkan Adayları 2024 - AP (Adalet Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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