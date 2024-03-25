AP Belediye Başkan Adayları 2024 - AP (Adalet Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
AP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il AP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için AP belediye başkan adayları listesi...
İL İL AP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Adana: Kazım Kürşad Erdil
- Antalya: Osman Koç
- Gaziantep: Murat Deniz
- Hatay: Orhan Dede
- Konya: Hasan İgeöz
- Tekirdağ: İsa Işık