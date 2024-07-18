Apart otelde infaz: “19.45’te içeri girdiler, 2 dakikada öldürüp kaçtılar”

“SELAHATTİN’İ KİM VURDU BİLMİYORUM”

Hıdır Üzel ise “Selahattin’i 8 yıldır tanırım. Muhabbet için devamlı yanına gider birlikte uyuşturucu kullanırdık. Selahattin’i kimin vurduğunu bilmiyorum. Şükrü ile Selahattin arasında herhangi bir husumet var mı, bilmiyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum.” dedi.

SİLAH ÇALIŞIR HALDE

Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü raporunda, sanıklardan Şükrü Çiçek’in arızalı dediği tabancanın arızalı olmadığı, olay yerinde bulunan 2 kovan ve 2 deforme mermi çekirdeğinin inceleme konusu tabancadan elde edilen mukayese kovanlar ve çekirdeklerin ayrı ayrı yapılan karşılaştırmalarında aralarında karakteristik izler yönünden benzerlik bulunduğunun görüldüğü belirtildi.

Ayrıca, sanık Çiçek’te atış atıklarına rastlandığı kaydedildi.