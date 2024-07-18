Apart otelde infaz: “19.45’te içeri girdiler, 2 dakikada öldürüp kaçtılar”
Adana’da apart otelde kalan Selahattin Ayan’ı öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ancak suçlamayı kabul etmeyen Hıdır Üzel ve Şükrü Çiçek’in müebbet hapis cezası isteniyor. Olayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede cinayete ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verildi. İddianamede, “Şüphelilerin saat 19.45 ile 19.47 arasında 2 dakikalık süreç içerisinde Selahattin Ayan’ı öldürdükleri değerlendirilmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Adana’da apart otelde işlenen cinayetle ilgili olarak tutuklanan iki kişinin müebbet hapsi istendi.
Sümer Mahallesi’ndeki apart otelin 22 numaralı odasında kalan Selahattin Ayan, 15 Mart 2024’te iddiaya göre arkadaşları Şükrü Çiçek ve Hıdır Üzel tarafından silahla öldürülmüş halde bulundu.
2 arkadaş polisi arayarak durumu bildirdi.
Odaya gelen sağlık görevlileri, Ayan’ın boğazından silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Polisler evde yaptıkları incelemede, oda içerisi kuzey duvarında bir kurşun izi tespit etti, 2 boş kovan ve deforme olmuş çekirdek bulundu.
Ayan’ın öldürülmesinde kullanılan silah ve 2 cep telefonunun arkadaşı Şükrü Çiçek’te bulunması, güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Ayan’ın odasına en son giren kişilerin Çiçek ve Üzel olduğunun belirlenmesi üzerine 2 arkadaş cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.