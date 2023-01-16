Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı

Eskişehir’de apartman sakinlerinin yayılan pis koku nedeniyle şikayet ettiği Zeynep O.’ya ait daire, mahkeme kararıyla boşaltıldı. Evden temizlik personelince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.

Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 1

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katında oturan Zeynep O.’nun, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis kokuya neden oldu.

Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 2

Apartman sakinleri, uyarılarına rağmen dairesine çöp toplamaya devam eden Zeynep O. hakkında savcılığa şikayette bulundu.

Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 3

Mahkeme, evden çöplerin temizlenmesi kararı verdi. Bu karar üzerine Odunpazarı Belediyesi ve Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis harekete geçti.

Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 4

Apartmanın olduğu sokağa kamyonlar getirilirken, yol trafiğe kapatıldı. Zeynep O.’nun dairesinden temizlik görevlilerince yaklaşık 40 ton çöp çıkarıldı.

Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 5

Çöplerin temizlendiği Zeynep O.’ya ait daire daha sonra temizlik görevlilerince ilaçlandı.

Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 6
Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 7
Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 8
Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 9
Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 10
Apartman dairesinden 40 ton çöp çıktı! Mahkeme kararıyla boşaltıldı - 11

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