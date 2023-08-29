Apartman dairesine uyuşturucu partisi baskını: 4 gözaltı

Kütahya’da bir apartman dairesinde düzenlenen uyuşturucu partisine polis baskını düzenlendi. Emniyet güçlerinin baskınında, 4 kişi gözaltına alındı.

Apartman dairesine uyuşturucu partisi baskını: 4 gözaltı - 1

Kütahya'da uyuşturucu partisi düzenlenen eve yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.

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Apartman dairesine uyuşturucu partisi baskını: 4 gözaltı - 2

Kapının açılmasıyla apartman dairesine giren ekipler tuvalete atılmış bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatlarını ele geçirdi.

Apartman dairesine uyuşturucu partisi baskını: 4 gözaltı - 3

İncelemede, şüphelilerin operasyon esnasında uyuşturucu kullandıkları belirlendi.

Gözaltına alınan K.Y, M.İ.M, F.Y. ve T.U, emniyete götürüldü.

Apartman dairesine uyuşturucu partisi baskını: 4 gözaltı - 4
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