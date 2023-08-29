Apartman dairesine uyuşturucu partisi baskını: 4 gözaltı
Kütahya’da bir apartman dairesinde düzenlenen uyuşturucu partisine polis baskını düzenlendi. Emniyet güçlerinin baskınında, 4 kişi gözaltına alındı.
Kütahya'da uyuşturucu partisi düzenlenen eve yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde uyuşturucu partisi düzenleneceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla adrese operasyon düzenleyen ekiplerin geldiğini fark eden şüpheliler ışıkları söndürerek bir süre polise direnerek kapıyı açmadı.