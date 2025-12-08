Apartman yangınında can pazarı
08.12.2025 10:52
DHA
İstanbul Küçükçekmece'de bir apartmanın bodrum katında nedeniyle nedeniyle apartman sakinleri binada mahsur kaldı.
Küçükçekmece'de apartman sakinleri sabah yangın haberiyle uyandı.
Olay, Yeşilova Mahallesi Çukur Sokakta saat 07.00 sıralarında 4 katlı binanın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bodrum kattan yükselen dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı.
Apartman sakinlerinden bazıları kendilerini dışarı atarken bazıları ise dairelerde mahsur kaldı.
Bir yaşlı çift dumanlar arasında merdivenlerden inerken düşerek yaralandı. Yaşlı çifte çevredekiler yardım ederek sokağa çıkmalarına yardımcı oldu.
6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken üst katlarda mahsur kalan biri bebek, iki çocuk toplam 6 kişi itfaiyenin gaz maskesi takılarak binadan çıkarıldı.
Dumandan etkilenen ve yaralanan toplamda 6 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri dairede mahsur kalan bir papağanı da kurtararak sahibine teslim etti.
Binanın giriş katında kimsenin olmadığı öğrenilen dairede bulunan bir kedi de yine itfaiye ekipleri tarafından camdan çıkarıldı.