Apartmanda zehirli engerek yılanı paniği
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda engerek yılanı paniği yaşandı. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.
Bursa'da bir apartmanda zehirli engerek yılanı paniği yaşandı.
Bursa'da bir apartmanda zehirli engerek yılanı paniği yaşandı.
İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde yılan gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.
Ekipler, yılanın, nesli tehdit altında olan Kafkas burunlu engerek yılanı olduğunu belirledi.
Ekipler yakaladığı zehirli yılanı özel çuvala koydu. Yılanın doğaya salınacağı öğrenildi.