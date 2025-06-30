Apartmanda zehirli engerek yılanı paniği

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanda engerek yılanı paniği yaşandı. Yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Apartmanda zehirli engerek yılanı paniği - 1

Bursa'da bir apartmanda zehirli engerek yılanı paniği yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Apartmanda zehirli engerek yılanı paniği - 2

İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Şehit Er Yılmaz Güneş Sokak’taki bir apartmanın bahçesinde yılan gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi.

Apartmanda zehirli engerek yılanı paniği - 3

Ekipler, yılanın, nesli tehdit altında olan Kafkas burunlu engerek yılanı olduğunu belirledi.

Apartmanda zehirli engerek yılanı paniği - 4

Ekipler yakaladığı zehirli yılanı özel çuvala koydu. Yılanın doğaya salınacağı öğrenildi.

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