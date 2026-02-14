Apartmanın çatısı uçtu, ölümden saniyelerle kurtuldu

Çatının altında kalmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Yakup Özdil, bir önceki rüzgarda bahçe kapısının savrulduğunu belirterek, "Bir anda çatının şemsiye gibi üzerime doğru geldiğini gördüm. O an refleksle fırlayıp kaçtım. Saniyelerle kurtuldum." dedi.