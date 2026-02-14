Apartmanın çatısı uçtu, ölümden saniyelerle kurtuldu
14.02.2026 10:57
Son Güncelleme: 14.02.2026 10:58
İHA
Karaman'da bir kişi fırtına nedeniyle kopan apartman çatısının altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
Olay, Urgan Mahallesi 1934'üncü Sokak’ta bulunan 10 katlı apartmanda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, şiddetli fırtına nedeniyle apartmanın çatısının yaklaşık dörtte birlik kısmı yerinden koparak büyük bir gürültüyle bahçeye savruldu.
Bu sırada apartman yöneticisi 56 yaşındaki Yakup Özdil, saniyelerle çatının altında kalmaktan kurtuldu.
Fırtına nedeniyle apartman bahçesinde park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluşurken olayda yaralanan olmadı.
O anlar ise apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Özdil'in yukarıya baktığı sırada çatının bir anda savrularak bahçeye düştüğü anlar görülüyor.
"SANİYELERLE KURTULDUM"
Çatının altında kalmaktan nasıl kurtulduğunu anlatan Yakup Özdil, bir önceki rüzgarda bahçe kapısının savrulduğunu belirterek, "Bir anda çatının şemsiye gibi üzerime doğru geldiğini gördüm. O an refleksle fırlayıp kaçtım. Saniyelerle kurtuldum." dedi.