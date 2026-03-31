APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu. Uzun kuyruklar oluştu
31.03.2026 13:57
Son Güncelleme: 31.03.2026 14:21
İHA
Kamuoyunda APP olarak bilinen standart dışı plaka kullanan araç sahiplerine tanınan süre yarın sona eriyor. Ankara'daki plaka değişim noktalarında yoğunluk yaşanıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından Amerikan Pres Plaka (APP) kullanımına getirilen yasak kapsamında 1 Nisan'a kadar olan sürenin dolmasına saatler kala plaka değişim noktalarında yoğunluk var.
Ankara'da sabahın erken saatlerinden itibaren araçlarıyla plaka değişim merkezlerine gelen vatandaşlar, standart plakaya geçiş işlemlerini tamamlamak için uzun kuyruklar oluşturdu.
O noktalardan biri olan Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası Plaka Değişim Merkezi'nde gün boyu hareketlilik dikkat çekerken, yoğunluk nedeniyle zaman zaman işlemlerde aksama yaşandı.
Görevliler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesaiyi uzatacaklarını belirtti.
"ÇOK KALABALIK VE ÇOK SIRA VAR"
Vatandaşlardan bazıları, daha önce fırsat bulamadıklarını ifade ederek son günü beklemenin pişmanlığını yaşadıklarını vurguladı.
Yetkililer, APP plaka kullanımının artık cezai işleme tabi olacağını hatırlatarak, standart plaka kullanımının zorunlu hale geldiğinin altını çizdi.
APP plaka değişimi için plaka değişim merkezine erkenden gelen Ali Dönmez, "Çok kalabalık ve çok sıra var, nasıl olacak bilmiyoruz? Plakalarda yeni damga çıkardılar. Mührün olması lazımmış. Bir saattir burada bekliyorum. En son sıradayım. Daha da bekleyeceğiz." diye konuştu.
"SAAT 09.00'DAN BERİ PLAKAYI DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"
APP plakaların değiştirilmesinin mantıklı olduğunu, radarın bu tarz plakaları okuyamadığını belirten Fatih Başaran ise, "Maalesef son güne bıraktık. Sıra da çok, yetiştirmeye çalışıyoruz. Saat 09.00'dan beri plakayı değiştirmeye çalışıyorum." dedi.
SAHTE PLAKAYA 140 BİN LİRA CEZA
İçişleri Bakanlığı da, APP plakalara ilişkin denetimlerin yarın yeniden başlayacağını bildirdi. Yarından itibaren sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza uygulanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu dışında basılan ve güvenlik standartlarını taşımayan plaka kullananlara yönelik cezalar ertelenmeyecek.
Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör ve ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise gelecek dönemde yayımlanacak yönetmelikle netleşecek.
BAKAN ÇİFTÇİ: AMACIMIZ CEZA KESMEK DEĞİL
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; geçtiğimiz günlerde Karayolları Trafik Kanunu'nda plakalarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine, amaçlarının vatandaşa ceza kesmek olmadığını, bunun sadece şekil yönünden değil, kamu güvenliği, Türkiye'nin huzuru ve genel güvenlik stratejileri açısından son derece önemli bir husus olduğunu söyledi.
Çiftçi, standart plakalarda olması gereken unsurları anlatarak şöyle konuştu:
“Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır."