APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu. Uzun kuyruklar oluştu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi; geçtiğimiz günlerde Karayolları Trafik Kanunu 'nda plakalarla ilgili düzenlemeye ilişkin soru üzerine, amaçlarının vatandaşa ceza kesmek olmadığını, bunun sadece şekil yönünden değil, kamu güvenliği, Türkiye'nin huzuru ve genel güvenlik stratejileri açısından son derece önemli bir husus olduğunu söyledi.

Çiftçi, standart plakalarda olması gereken unsurları anlatarak şöyle konuştu:

“Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve diğer güvenlik işaretleri mevcutsa harf ve rakamlar normal standarda göre biraz daha kalın olsa bile bu plakalar geçerlidir. Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur. Vatandaşlarımız bu plakalarla araçlarını kullanabilir. Trafik denetimlerinde de bu kalın harfli plakalar nedeniyle herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır."