APP plaka için son 4 gün! Hangi plakalara ceza kesilecek?
27.03.2026 15:07
AA
APP plaka denetimleri 1 Nisan'da yeniden başlayacak. Son tarih yaklaşırken EGM Trafik Başkanı Ümit Mutlu, hangi plakalara ceza kesilip kesilmeyeceğini örnekler göstererek anlattı.
APP plaka olarak bilinen standart dışı plakalar için süre 1 Nisan'da bitiyor.
Bu tarihten sonra sürücülere idari para cezası uygulanmaya başlanacak.
Son tarih yaklaşırken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Trafik Başkanı Ümit Mutlu standart plaka ile APP plaka arasındaki farklar ile teknik ayrıntıları paylaştı.
BU DÖRT AYRINTIYA DİKKAT
Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini şu şekilde sıraladı:
"- Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.
- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.
- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.
- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır."
- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."
MÜHÜR VE GÜVENLİK ŞERİDİ VARSA CEZA YOK
Ümit Mutlu, üzerinde mühür ve güvenlik işaretleri olan bir plakayı göstererek, "Plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü, diğer güvenlik işaretleri var ancak harf ve rakamlar normal standarttan biraz daha kalın. Bu plakalar da geçerlidir." dedi.
"Araç sahiplerinin bu plakaları yenileme zorunluluğu yoktur." diyen Mutlu, vatandaşların bu plakalarla araçlarını kullanabileceğini kaydetti.
Mutlu, "Trafik denetimlerinde bu kalın harfli plakalar için herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacaktır." diye konuştu.
ASIL HEDEF MÜHÜRSÜZ PLAKALAR
Asıl hedeflerinin üzerinde mühür ve güvenlik işareti olmayan sahte plakaların kullanımını engellemek olduğunu anlatan Mutlu, bu plakaların basımının ve kullanımının suç teşkil ettiğini söyledi.
"YETKİLİ KURUM MÜHRÜ VARSA DEĞİŞİME GEREK YOK"
Mutlu, 1 Nisan'dan sonra mühürsüz plakalar için denetimlerin başlayacağını anımsatarak, şunları kaydetti:
“Tekrar vurgulamak istiyorum, plakanın üzerinde yetkili kuruluşun mührü ve güvenlik işareti varsa, vatandaşlarımız harf ve rakam kalınlığı nedeniyle şoför odalarına gitmeye gerek duymasın, bu plakalarını değiştirmesin. Bu plakalar geçerli kabul edilecek ve denetimlerde cezai işleme tabi tutulmayacak.”