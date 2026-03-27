APP plaka için son 4 gün! Hangi plakalara ceza kesilecek?

Türkiye'deki araç tescil plakalarının basımının, yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) ve yetkilendirdiği şoför odaları tarafından yapıldığını hatırlatan Mutlu, plaka üzerinde bulunması gereken güvenlik işaretlerini şu şekilde sıraladı:

"- Plakanın üzerinde TŞOF'un mührü bulunması gerekiyor.

- Sol tarafta, ülkemizin uluslararası güvenlik işareti olan TR rumuzu bulunmalıdır.

- Her plakanın üzerinde hologram ve güvenlik şeridi bulunması gerekli.

- Plakaların üzerinde tekrar eden kare kutucuklar içinde ay ve yıldız ile TR güvenlik işaretleri yer almaktadır."

- 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren basılan plakalara ek olarak karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir. Ancak plakada karekod olmaması onun sahte olduğu anlamına gelmez. Mührün ve güvenlik işaretlerinin olması, plakanın standartlara uygun ve geçerli olması için yeterlidir."