APP plakalar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bakan Çiftçi açıkladı: Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz
11.03.2026 15:27
Son Güncelleme: 11.03.2026 15:54
AA
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, APP plakalarla ilgili 1 Nisan'a kadar süre verdiklerini söyledi. "Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz." diyen Bakan Çiftçi, 27 Şubat'tan sonra kesilen cezaların iptal edildiğini de belirtti.
APP (standart dışı) plakalar için kesilen cezalar iptal ediliyor. İptal kararı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF) verdiği plakalar için 27 Şubat'tan sonra kesilen cezaları kapsıyor. Yani 4 bin liralık cezaları.
Bu plakalara artık ceza kesilmeyecek. Sahte plakalar için yürürlükteki 140 bin lira ceza uygulaması ise devam edecek.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Talimatıyla APP plaka denetimlerinde kesilen cezaların iptal edildiğine dair haberlerin anımsatılması üzerine Bakan Çiftçi, APP plakalarla ilgili sahada bir yığılma gördüğünü ve bununla alakalı bir tedbir alınmasına dair değerlendirme yaptıklarını söyledi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi - "TŞOF TARAFINDAN VERİLEN PLAKALARDA SIKINTI YOK"
Çiftçi, şöyle konuştu:
“APP plakalarla ilgili Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilen plakaları kabul ediyoruz, onlarla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Onları geçerli kabul ediyoruz, onlara herhangi bir cezai işlem de uygulamayacağız. Yalnız vatandaş TŞOF'ten plakayı aldıktan sonra eğer plaka üzerinde herhangi bir oynama veya değişiklik yapmışsa bunun 4 bin lira para cezası var.”
140 BİN LİRA CEZA YÜRÜRLÜKTE
Bunun dışında yetkili olmayan yerlerde yaptırılan plakaların da bulunduğunu anlatan Çiftçi, "Biz onlara sahte plakalar diyoruz. Onlarla ilgili müeyyideler biraz daha ağır, 140 bin lira civarında... Bu, şu anda yürürlükte. Onunla ilgili sadece işin plaka tarafı değil, güvenlik tarafı var, terörle mücadele boyutu var, uyuşturucuda, düzensiz göçte kullanılması var. Yani işin bir kamu güvenliği tarafı da var. Dolayısıyla sahte plakalarla ilgili düzenleme yürürlükte, onunla ilgili herhangi bir esnetme yok." dedi.
"TALİMAT VERDİM UYGULANAN CEZALARI DA SİLECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Çiftçi, şöyle devam etti:
“Oynanan, değiştirilen plakalarla ilgili vatandaşımıza 1 Nisan'a kadar süre verdik. O döneme kadar genelde rehberlik yapacağız, herhangi bir şekilde ceza uygulamayacağız. Vatandaşımız bu konuda müsterih olsun. Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz.”
Plakaların nasıl bastırılacağının ilgili yönetmelikte tarif edildiğinin altını çizen Bakan Çiftçi, bu kurallara uyulmadığında plaka okuma sistemlerinin bu plakaları tanımadığını anlattı.
Çiftçi, araçlardaki multimedya sistemleriyle ilgili de çalışma yaptıklarını söyledi.