APP plakalar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bakan Çiftçi açıkladı: Talimat verdim, uygulanan cezaları da sileceğiz

APP (standart dışı) plakalar için kesilen cezalar iptal ediliyor. İptal kararı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun (TŞOF ) verdiği plakalar için 27 Şubat'tan sonra kesilen cezaları kapsıyor. Yani 4 bin liralık cezaları.

Bu plakalara artık ceza kesilmeyecek. Sahte plakalar için yürürlükteki 140 bin lira ceza uygulaması ise devam edecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Talimatıyla APP plaka denetimlerinde kesilen cezaların iptal edildiğine dair haberlerin anımsatılması üzerine Bakan Çiftçi, APP plakalarla ilgili sahada bir yığılma gördüğünü ve bununla alakalı bir tedbir alınmasına dair değerlendirme yaptıklarını söyledi.