APP plakalarda ceza affı. 27 Şubat'tan sonra kesilen bazı cezalar iptal edildi. Karar ne anlama geliyor?

APP plaka adı verilen sahte plakalara yönelik para cezasının artmasının ardından sürücüler plaka basım merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu. Araç sahipleri, plakalarını, sahte olduğu endişesiyle değiştirmeye başladı. Ancak, bu plakaların bazıları şoförler odası tarafından verilen plakalardı ve bu durum karışıklık yarattı. İnternetten alınan ve yasa dışı şekilde basımı gerçekleştirilen APP plakalarla bu plakalar karıştırılmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, karmaşayı gidermek için karar aldı ve 27 Şubat'tan sonra, damgalı, mühürlü, şoförler odası tarafından verilmiş plakalara kesilen cezaları iptal etti. Yani 4 bin liralık para cezaları iptal edildi. Sahte plakalar için kesilen 140 bin liralık cezalar ise iptal edilmedi. Yeni trafik yasasının uygulanmasına ise devam edilecek.