APP plakalarla ilgili yeni gelişme. 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi

APP plaka geçmişte de yasaktı, kontroller artınca sürücüler değiştirmeye karar verdi. Emniyet birimleri 1 Nisan'a kadar sürücülere plakaları konusunda bilgilendirme yapacak ardından cezalar yazılacak. İlk cezada 140 bin lira, tekrarında ise 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca, bu sürücüler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.

204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." deniliyor. Bu ceza APP plaka için geçerli, plakanın okunmaması, kırık veya kesik olması hallerinde daha az cezalar var.

APP plaka tartışmasında dikkatten kaçan bazı noktalar var. Öncelikle, sürücüler, plakalarında karekod veya bazı işaretler yoksa sahte olduğunu düşünüyor. Plakalarda karekod uygulaması 2024 yılı itibariyle yönetmelik değişikliği sonrası başladı ve eski tarihli plakalar geçerli. Yani karekod yoksa plaka sahte değil. Eski plakaların karekodlu plakalarla ile değiştirilmesine gerek de yok.