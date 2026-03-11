APP plakalarla ilgili yeni gelişme. 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi
11.03.2026 01:30
Son Güncelleme: 11.03.2026 01:41
AA
APP (standart dışı) plaka cezaları araç sahiplerinde panik yarattı ve plaka basım yerlerinde uzun kuyruklara neden oldu. APP plaka denetimlerinde 1 Nisan'a kadar ceza kesilmeyeceği açıklanırken, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları da iptal edildi.
APP plaka adı verilen sahte plakalara yönelik para cezasının artmasının ardından sürücüler plaka basım merkezlerinin önünde kuyruklar oluştu.
Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine İçişleri Bakanı Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek.
KESİLEN CEZALAR İPTAL EDİLDİ
Ayrıca, bu kapsamda Bakan Çiftçi'nin talimatıyla 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi.
Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.
Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.
Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.
Yetkililer, bunun da kanunun açık amacı olan başta uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve terör gibi suçlarla mücadele kapsamında kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşın güvenliğinin temini açısından önemli bir gereklilik olduğunu belirtti.
APP PLAKA KARMAŞASI
APP plaka geçmişte de yasaktı, kontroller artınca sürücüler değiştirmeye karar verdi. Emniyet birimleri 1 Nisan'a kadar sürücülere plakaları konusunda bilgilendirme yapacak ardından cezalar yazılacak. İlk cezada 140 bin lira, tekrarında ise 280 bin lira ceza kesiliyor. Ayrıca, bu sürücüler Türk Ceza Kanunu'nun 204'üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak.
204'üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." deniliyor. Bu ceza APP plaka için geçerli, plakanın okunmaması, kırık veya kesik olması hallerinde daha az cezalar var.
APP plaka tartışmasında dikkatten kaçan bazı noktalar var. Öncelikle, sürücüler, plakalarında karekod veya bazı işaretler yoksa sahte olduğunu düşünüyor. Plakalarda karekod uygulaması 2024 yılı itibariyle yönetmelik değişikliği sonrası başladı ve eski tarihli plakalar geçerli. Yani karekod yoksa plaka sahte değil. Eski plakaların karekodlu plakalarla ile değiştirilmesine gerek de yok.