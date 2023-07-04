Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu

Kazayı gören bir kadın “En sondaki aracın freni boşaldı. Önündeki araçlara vura vura geldi. En son şuradaki siyah arabaya vurarak, durabildi.Freni patlamış. Gördüm ve çok korktum. Allah'tan o sırada yolda kimse yoktu. Yaşlı bir amca vardı o da beş saniyeyle kurtuldu.” dedi.