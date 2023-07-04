Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde freni tutmadığı iddia edilen kamyonet, sokak arasında yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonet park halindeki iki otomobile çaptıktan sonra bir evin duvarına vurarak durabildi. Yol kenarında yürüyen bir kişi kazadan son anda kurtuldu. Kamyonetin sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 1

İstanbul’un Kağıthane ilçesinde freninin boşaldığı iddia edilen kamyonet, yokuş aşağı kayarak iki otomobile ardından da duvara çarptı

TÜRKİYE HABERLERİ

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 2

Kaza, Kağıthane Harmantepe Mahallesi Dere Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Nur Uygunca'nın kullandığı kamyonet, iddiaya göre, frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı kayarak önce iki otomobile ardından da duvara çarparak durabildi.

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 3

Kazada kamyonet sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 4

İtfaiye ekipleri kamyoneti halatlarla ağaca bağlayarak sabitledi. Yaralı sürücü itfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 5

Kazayı gören bir kadın “En sondaki aracın freni boşaldı. Önündeki araçlara vura vura geldi. En son şuradaki siyah arabaya vurarak, durabildi.Freni patlamış. Gördüm ve çok korktum. Allah'tan o sırada yolda kimse yoktu. Yaşlı bir amca vardı o da beş saniyeyle kurtuldu.” dedi.

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 6

Kazadan son anda kurtulan Hasan Odabaşı ise, “Bana vuruyordu. İlk gören benim zaten. Tam arkamda taşa vurmasaydı bana vuracaktı. Allah'tan orada demire vurdu da bana vurmadı. İçinde adam olduğunu bilmiyordum. Kızım da yanımdaydı. Kızımı gönderdikten sonra oldu olay. Bir adımla kurtuldum.” ifadelerini kullandı.

Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 7
Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 8
Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu - 9
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