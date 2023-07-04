Ara sokakta freni boşalan kamyonet paniği | Şoför sıkıştı, bir kişi son anda kurtuldu
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde freni tutmadığı iddia edilen kamyonet, sokak arasında yokuş aşağı kaymaya başladı. Kamyonet park halindeki iki otomobile çaptıktan sonra bir evin duvarına vurarak durabildi. Yol kenarında yürüyen bir kişi kazadan son anda kurtuldu. Kamyonetin sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde freninin boşaldığı iddia edilen kamyonet, yokuş aşağı kayarak iki otomobile ardından da duvara çarptı