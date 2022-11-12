Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihleri

Birinci dönem ara tatil takvimi işlemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin 14 Kasım'da, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk ara tatilinin başlayacağını bildirdi.