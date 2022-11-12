Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihleri

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrenci için ilk ara tatil süreci başladı. Yılın ilk tatilini kasım ayında giriş yapan öğrenciler, ara tatilin sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihleri

Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihleri - 1

Birinci dönem ara tatil takvimi işlemeye başladı. Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin 14 Kasım'da, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk ara tatilinin başlayacağını bildirdi.

Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihleri - 2

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan yazılı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki yaklaşık 19 milyon öğrencinin 14-18 Kasım'da, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının ilk ara tatilini yapacağı belirtildi.

Ara tatil ne zaman bitecek? Ara tatil tarihleri - 3

Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını, okula gitmeden Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tamamlayabilecek.

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