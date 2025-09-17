Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ara tatil ile yarıyıl tatili umre turları programını paylaştı. Turlar 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek. Servisli normal konaklama olarak gerçekleştirilecek umre turları öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapılıyor. İşte, ara tatil ve yarıyıl tatil umre turu fiyatları...

Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri - 1

Umre ziyaretinde bulunacak öğretmen, öğrenci ve veliler için beklenen başvuru açıklaması geldi. 15 Eylül'de başlayan başvurular e-devlet üzerinden yürütülüyor. İlgililer, talep edilen umre turu ücretini belirtilen bankaların hesaplarına yatırmaları halinde sürece devam edebiliyor. Umre turları gidiş ve dönüş tarihleri ne zaman? İşte, fiyatlar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri - 2

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ UMRE TURU GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ

Öğrenci, öğretmen ve veliler için gerçekleşecek ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları servisli normal konaklama olarak düzenleniyor.

Programın 7 günlük birinci dönem ara tatili turu için son başvurular 9 Ekim'de alınacak. Giriş tarihi 8 Kasım, dönüşler de 15 Kasım'da olacak. Bu turda öğrenciler için:

4 kişilik oda 4275 Suudi Arabistan Riyali
3 kişilik oda 4475 Suudi Arabistan Riyali
2 kişilik oda 4775 Suudi Arabistan Riyali

Öğretmen ve veliler için:

4 kişilik oda 4500 Suudi Arabistan Riyali
3 kişilik oda 4700 Suudi Arabistan Riyali
2 kişilik oda 5000 Suudi Arabistan Riyali

Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri - 3

Yarıyıl tatili servisli normal konaklama 7 günlük umre turunda son başvurular 11 Aralık'ta alınacak. Girişler 17-25 Ocak 2026'da, dönüşler ise 24 Ocak - 1 Şubat 2026 tarihlerinde olacak. Öğrenciler için bu turda fiyatlar:

4 kişilik oda 4475 Suudi Arabistan Riyali
3 kişilik oda 4675 Suudi Arabistan Riyali
2 kişilik oda 4975 Suudi Arabistan Riyali

Öğretmen ve velilerin tur fiyatı bu programda:

4 kişilik oda 4775 Suudi Arabistan Riyali
3 kişilik oda 4975 Suudi Arabistan Riyali
2 kişilik oda 5275 Suudi Arabistan Riyali

Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri - 4

Yarıyıl tatili servisli normal konaklama 11 günlük umre turlarında başvurular 11 Aralık günü son buluyor. Gidiş 17-21 Ocak 2026, dönüşler de 28 Ocak-1 Şubat 2026 tarihlerinde gerçekleşecek. Bu turda öğrenciler için fiyatlar:

4 kişilik oda 4850 Suudi Arabistan Riyali
3 kişilik oda 5050 Suudi Arabistan Riyali
2 kişilik oda 5350 Suudi Arabistan Riyali

Öğretmen ve velilerin bu turda ödeyecekleri tutarlar şöyle:

4 kişilik oda 5175 Suudi Arabistan Riyali
3 kişilik oda 5375 Suudi Arabistan Riyali
2 kişilik oda 5675 Suudi Arabistan Riyali

Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri - 5

Umre turlarına başvuracaklar ilk olarak; Halkbank, Vakıfbank, Ziraat, Emlak Katılım Bankası, Albaraka, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Bankası şubelerinden tur ücretlerini ödemeleri gerekiyor. Ardından il/ilçe müftülüğüne müracaat ederek ya da e-devlet'ten kayıt yapılıyor olmalı.

DAHA FAZLA GÖSTER