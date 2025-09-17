Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ara tatil ile yarıyıl tatili umre turları programını paylaştı. Turlar 7 ve 11 günlük olarak düzenlenecek. Servisli normal konaklama olarak gerçekleştirilecek umre turları öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik yapılıyor. İşte, ara tatil ve yarıyıl tatil umre turu fiyatları...
Umre ziyaretinde bulunacak öğretmen, öğrenci ve veliler için beklenen başvuru açıklaması geldi. 15 Eylül'de başlayan başvurular e-devlet üzerinden yürütülüyor. İlgililer, talep edilen umre turu ücretini belirtilen bankaların hesaplarına yatırmaları halinde sürece devam edebiliyor. Umre turları gidiş ve dönüş tarihleri ne zaman? İşte, fiyatlar...