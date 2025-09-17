Ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları başlıyor! Öğretmen, öğrenci ve veliler için umre turu fiyatları ve başvuru tarihleri

ARA TATİL VE YARIYIL TATİLİ UMRE TURU GİDİŞ DÖNÜŞ TARİHLERİ

Öğrenci, öğretmen ve veliler için gerçekleşecek ara tatil ve yarıyıl tatili umre turları servisli normal konaklama olarak düzenleniyor.



Programın 7 günlük birinci dönem ara tatili turu için son başvurular 9 Ekim'de alınacak. Giriş tarihi 8 Kasım, dönüşler de 15 Kasım'da olacak. Bu turda öğrenciler için:



4 kişilik oda 4275 Suudi Arabistan Riyali

3 kişilik oda 4475 Suudi Arabistan Riyali

2 kişilik oda 4775 Suudi Arabistan Riyali



Öğretmen ve veliler için:



4 kişilik oda 4500 Suudi Arabistan Riyali

3 kişilik oda 4700 Suudi Arabistan Riyali

2 kişilik oda 5000 Suudi Arabistan Riyali