Ara tatilin ardından okul servislerine denetim

İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ise trafik ekipleri, tatilin bitmesinin ardından okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından kent genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 2

Ataşehir Bulvarı'nda yapılan denetimde, şoförlerin ehliyetine, araçların yetki belgelerine ve yan tarafında logo olup olmadığına, servis içerisinde kemer takılıp takılmadığına, araç muavininin bulunup bulunmadığı, yolcu sayısına ve ayakta yolcu taşınıp taşınmadığına ilişkin kontroller yapıldı.

Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 3

Denetimde aracı ve evrakları incelenen servis şoförü, “Denetimler iyi oluyor. Kaçak çok servisçi var. Her şeyin tem olması insanlar için iyi oluyor. Bizim bir eksiğimiz" dedi.

Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 4

Bir diğer sürücü ise, “Denetimlerimiz arttırılsın. İyi oluyor. Bir eksiğimiz yok." diye konuştu.

Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 5
Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 6
Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 7
Ara tatilin ardından okul servislerine denetim - 8
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