Ara tatilin ardından okul servislerine denetim
İlk ve orta öğretim kurumlarında eğitim gören milyonlarca öğrenci bugün yeniden ders başı yaptı. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde ise trafik ekipleri, tatilin bitmesinin ardından okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2024 - 2025 eğitim ve öğretim yılı birinci dönem ara tatilinin bitmesinin ardından kent genelinde okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yaptı.