"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Kendi ekiplerinin günde yaklaşık 10 araç çektiğini aktaran Özcan, "Enkaz altında kalan araçlar çıkartıldığında yeri, konumu bize söyleniyor. Aldığımız aracın plakasından, yoksa motor şase numarasından sahiplerini tespit ediyoruz." diye konuştu.