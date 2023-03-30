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"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'da enkaz altında kalan binlerce aracın götürüldüğü toplama alanları, "araba mezarlığı"nı andıran görünümleriyle dikkat çekti.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'da, binlerce insana mezar olan binaların enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Yıkıntıların kaldırılmasıyla moloz yığınlarının altında kalan araçlar da gün yüzüne çıkıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 2

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Trafik Vakfınca Türkiye'nin farklı yerlerinden görevlendirilen yaklaşık 60 ekip, hurda araçların bulunduğu enkazlara gidiyor.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 3

Ekipler, plaka veya şase numaralarını kayıt altına aldıkları araçları, çekicilerle şehrin 3 noktasında kurulan toplama alanlarına getiriyor.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 4

Ezilmiş görüntüsü, kırık camları, kopan motor ve tekerleriyle adeta "araba mezarlığı"nı andıran binlerce otomobil, motosiklet ve kamyonetin bulunduğu alanlar, depremlerin yol açtığı yıkımı gösteriyor.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 5

ARAÇLAR SAHİPLERİNE YA DA YASAL MİRASÇILARINA TESLİM EDİLİYOR 

Bitlis'ten araç çekmek için görevlendirilen Osman Özcan, 10 gündür bölgede çalıştığını söyledi.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 6

Kendi ekiplerinin günde yaklaşık 10 araç çektiğini aktaran Özcan, "Enkaz altında kalan araçlar çıkartıldığında yeri, konumu bize söyleniyor. Aldığımız aracın plakasından, yoksa motor şase numarasından sahiplerini tespit ediyoruz." diye konuştu.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 7

Özcan, hurda araçları aldıkları adresleri kaydettiklerini belirterek, "Sahibi ya da yasal mirasçıları da gelip buradan alıyorlar." dedi.

"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 8
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 9
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 10
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 11
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 12
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 13
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 14
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 15
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 16
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 17
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 18
"Araba mezarlığı" felaketin boyutunu gözler önüne seriyor - 19
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