Arabada sigara içme cezası 153 lira ceza
Anadolu Ajansı, DHA
Kapalı alanlarda sigara içilmemesine yönelik yasak, otomobilleri de kapsadı. Yasağa uymayan pek çok sürücüye ceza kesildi. Muğla'da kamyonetinde sigara içtiği için durdurulan sürücü D.D., ceza kesileceğini öğrenince yeni bir sigara yakıp, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi.
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Türkiye genelinde birçok ilde polis ekipleri “dumansız araçlar” uygulaması yaptı.
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Polis ekipleri, sürücüsünün sigara içtiğini tespit ettikleri araçları durdurdu. Ekipler, bu sürücülere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er lira para cezası kesti.
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Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.
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Polis ekipleri, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.
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CEZA YİYECEĞİNİ ÖĞRENDİ, BİR SİGARA DAHA YAKTIMuğla'da direksiyon başında sigara içerken durdurulan kamyonet sürücüsü D.D. ise ceza kesileceğini öğreninince araçtan indi. Kısa süre sonra da geri binip, yeni bir sigara yaktı.
D.D., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Kayıtta mısın? Çekin beni" dedi. Sigarasını içtikten sonra da yoluna devam etti.
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Öte yandan, İstanbul’daki denetimlerde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) bakılırken, dedektör narkotik köpeklerle de araçlarda arama yapıldı.
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Bu arada, bazı sürücüler uygulumayı desteklerken, bazıları ise tepki gösterdi.
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Ceza kesilen sürücü İsrafil Akpınar ''Kendi arabamızda da içemeyeceksek nerede içeceğiz? Evimizde içemiyoruz, kapalı yerlerde içemiyoruz, hastane, okul avlusunda içemiyoruz. Nerede içeceğiz? Ölelim o zaman. Tiryaki diye vatandaşın üzerine bu kadar gelinmez ki'' dedi.
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