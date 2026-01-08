Arabalı feribot fırtınada sürüklendi, yolcular mahsur kaldı. Feribot güvenli alanda

Yalova'da Topçular'dan Kocaeli Eskihisar'a gitmek için yola çıkan feribot fırtınaya yakalandı. Onlarca araç ve yüzlerce yolcu bulunan geminin Kocaeli istikametine doğru sürüklendi. İskeleye yanaşamayan feribot güvenli alanda bekliyor.

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar yaşandı.

 

Kocaeli'de bir arabalı feribot, şiddetli fırtına nedeniyle iskeleye yanaşamadı.

Yalova'da Topçular'dan saat 11.20'de Kocaeli Eskihisar'a gitmek üzere açılan İDO'ya ait feribot, fırtınaya yakalandı.

İçinde onlarca yolcu ve araç bulunan feribot iskeleye yanaşamadı, Kocaeli istikametinde güvenli bölgede bekletilmeye başlandı.

Feribotun, fırtına dindikten sonra yoluna devam edeceği öğrenildi.